شوبير يهاجم منتقدي صورة فتوح وإمام عاشور: «إحنا في جنان رسمي»

انتقد الإعلامي أحمد شوبير حالة الجدل التي أثيرت حول صورة جمعت بين أحمد فتوح وإمام عاشور داخل معسكر منتخب مصر لكرة القدم المقام في الولايات المتحدة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026.



وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي أنه يشعر بالحزن الشديد من حالة التربص بالمنتخب، مشيرًا إلى أن بعض الجماهير حولت الأمر إلى صراع بين الأهلي والزمالك، رغم أن اللاعبين يتواجدون معًا داخل معسكر المنتخب الوطني.



وقال شوبير إن فتوح وإمام عاشور زميلان في المنتخب ويقضيان فترة طويلة معًا داخل المعسكر، متسائلًا عن سبب الهجوم على علاقات اللاعبين الطبيعية، مضيفًا: "منذ متى أصبح منتخب مصر أهلي وزمالك؟".



وشدد على أن التركيز يجب أن يكون على دعم المنتخب قبل الاستحقاق العالمي المرتقب، معتبرًا أن ما يحدث يمثل حالة من الجنون والتنمر والتربص بالمنتخب، مؤكدًا أن اللاعبين يمثلون مصر كلها وليس أنديتهم.



واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مساندة المنتخب وعدم تركه فريسة للانتقادات، خاصة في ظل الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم باسم مصر بعد سنوات من انتظار هذه المشاركة.