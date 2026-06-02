قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بتلفيق قضية لزوجها في كفر الزيات
بصحبتهم 7 أحداث.. القبض على 6 رجال وسيدتين استغلوا الأطفال في أعمال التسول
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
بدء التصويت على منح فلسطين عضوية دائمة بمنظمة العمل الدولية
أرقام قميص محمد صلاح وحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر بكأس العالم
الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة
الوزراء: شرق بورسعيد .. ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالميًا
الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ضمن حملة صحح مفاهيمك .. الأوقاف تدعو لترك الهواتف وتخصيص وقت للدفء الأسري

الأوقاف تدعو لترك الهواتف وتخصيص وقت للدفء الأسري
الأوقاف تدعو لترك الهواتف وتخصيص وقت للدفء الأسري
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عبر منصتها الإلكترونية الرسمية عن إطلاق محور جديد ضمن حملتها التوعوية الموسعة صحح مفاهيمك، يستهدف توجيه المواطنين نحو ضرورة تقنين استخدام الهواتف المحمولة وشاشات الأجهزة الذكية، والعودة إلى إحياء مجالس الدفء العائلي، بعدما التهمت وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً كبيراً من أوقات الأفراد، وتحول وجودهم داخل المنازل إلى مجرد حضور بالجسد بينما تعيش عقولهم في عالم افتراضي آخر منفصل تماماً عن الواقع المحيط بهم.

وأكدت الوزارة في بيانها أنه في ظل زحمة الحياة المعاصرة والانشغالات اليومية المتسارعة، أصبح من الضروري والواجب على كل مسلم أن يعمل على ترسيخ الترابط واستعادة المودة والدفء داخل أسرته، من خلال تخصيص أوقات حقيقية وصادقة للجلوس مع الأهل بعيداً عن صخب الشاشات الرقمية، مشيرة إلى أن تلك اللحظات العائلية البسيطة هي التي تمنح الإنسان شعوراً حقيقياً بالراحة النفسية والسكينة والملاذ الآمن، وهي الذكريات الطيبة التي تنطبع في الذاكرة وتدوم آثارها الإيجابية لسنوات طويلة.

وشددت وزارة الأوقاف على أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان خير قدوة ونموذج عملي في حسن التعامل مع أهله والتلطف معهم، حيث كان يشاركهم تفاصيل حياتهم اليومية ويهتم بأمورهم وشؤونهم ويرعاها بدقة متناهية، مستشهدة بالحديث النبوي الشريف الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وهو ما يؤكد أن الرحمة والمودة التي يقدمها المرء لبيته وأولاده ليست مجرد سلوك اجتماعي لتقوية العلاقات الأسرية فحسب، بل هي عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله جل جلاله، كما أن هذا القرب الأسري الفعال هو اللبنة الأساسية لبناء جيل سوي ومتزن نفسياً يمتلك من الحب والدفء ما يحميه من قسوة وضغوط الحياة الخارجية.

وأوضح البيان أن الوقت المخصص للأسرة لا يشترط فيه أن يكون طويلاً بالساعات، ولكن العبرة في أن يكون وقتاً حقيقياً ومؤثراً ومفعماً بالتواصل الإيجابي، سواء تمثل ذلك في جلسة حوارية بسيطة، أو مشاركة اللعب والمرح مع الأولاد، أو تبادل ضحكة صادقة من القلب، أو الاجتماع على تلاوة آيات من القرآن الكريم، أو حتى فتح حديث هادئ يجمع كافة أفراد الأسرة، مؤكدة أن هذه التفاصيل الصغيرة تحمل في طياتها أثراً بالغاً وعميقاً في قلوب الأبناء، فالأب الذي يستمع لإنصات إلى أولاده والأم التي تحتضن بناتها بحنان، يكونان بلا شك الأقرب إليهم من أي مؤثرات خارجية أو غرباء في العالم الافتراضي.

ودعت الوزارة كافة أفراد المجتمع بضرورة المبادرة الفورية بترك الهواتف المحمولة والابتعاد عن شاشات السوشيال ميديا لبعض الوقت، والتوجه بوعي واهتمام نحو الجلوس مع الأسرة ومنحهم الرعاية الكاملة والاستماع الصادق لنبض بيوتهم، لأن أجمل ذكريات العمر تصنع وتتشكل دائماً في محيط الأسرة، وأغلى لحظات الحياة هي التي يعيشها الإنسان ويتشاركها مع الأشخاص الذين يحبهم بصدق ويتحمل مسؤوليتهم أمام الله.

زارة الأوقاف صحح مفاهيمك ترك الهواتف الذكية الترابط الأسري السوشيال ميديا السكينة النفسية الدفء العائلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال| خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

حقيقة نجاح عقار روسي جديد لعلاج السرطان.. أستاذ أورام يوضح

صفارات الإنذار

بعد رصد إطلاق مسيرة.. جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة

جانب من الحلقة

شطا : موسم حصاد القمح استثنائي وارتفاع إنتاج الحبوب يدعم الأمن الغذائي

بالصور

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

علامات تدل على خطورة التوتر على صحتك.. إشارات لا يجب تجاهلها

توتر
توتر
توتر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد