ارتفاع إجمالي القمح المورَّد لصوامع الوادي الجديد إلى 547 ألف طن

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي القمح المورَّد لموسم 2025-2026 إلى 547 ألفًا و121 طنًا و584 كيلوجرامًا، داخل المحافظة وخارجها، حتى الأول من يونيو الجاري، وسط استمرار أعمال حصاد محصول القمح وتوريده إلى جهات الاستلام.

توريد القمح لصوامع الوادي الجديد

وأشار المرسي، إلى أن الكميات الموردة داخل المحافظة بلغت 102 ألف و192 طنًا و379 كيلوجرامًا، بإجمالي 681 ألفًا و282.527 أردب، موزعة على عدد من جهات الاستلام، حيث جاءت صومعة العوينات في المقدمة باستقبال 52 ألفًا و267 طنًا و110 كيلوجرامات، تلتها صومعة الخارجة بإجمالي 46 ألفًا و484 طنًا و866 كيلوجرامًا.

وأضاف مدير زراعة الوادي الجديد، أن جهة التقاوي استقبلت 2499 طنًا و355 كيلوجرامًا من محصول القمح، فيما بلغت الكميات الموردة إلى بنك التسليف 941 طنًا و48 كيلوجرامًا، بينما لم يسجل مركز تجميع صومعة الخارجة أي كميات موردة حتى تاريخ البيان.

وبلغت الكميات الموردة خارج المحافظة 444 ألفًا و929 طنًا و205 كيلوجرامات، لترتفع الحصيلة الإجمالية من توريد القمح داخل المحافظة وخارجها إلى أكثر من 547 ألف طن، في مؤشر يعكس أهمية الوادي الجديد في خريطة إنتاج محصول القمح.