المدير الفني للإسماعيلي: مباراة القمة لا تعتمد على مستويات الفريقين

وقال خالد جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي ونجم نادي الزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد أبو العلا: "مباراة الزمالك والأهلي لا تعتمد على مستويات الفريقين قبل اللقاء".

وتابع: "الأهلي يواجه ضغط كبير قبل مواجهة الزمالك بسبب النتائج، يجب أن يكون تركيزنا مضاعف نظرًا لتركيز الأهلي على تعويض اخفاقاته".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "حالة نادي الزمالك الفنية بشكل عام أفضل من الأهلي هذا الموسم، ويجب أن يبدأ الزمالك بثلاثي الهجوم بيزيرا وناصر منسي والدباغ".

وأتم : "يجب الاستفادة بخبرات عبدالله السعيد في القمة من البداية إلى النهاية، من المؤكد أن معتمد جمال وضع أكثر من سيناريو لمباراة القمة".