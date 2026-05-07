بطولات وشهامة الأهالي.. رجال المطافىء خلال إخماد وتبريد مصنع للقطن بالمحلة.. صور

شهدت قرية القيصرية التابعة لمركز المحلة في محافظة الغربية استمرار عمليات الإخماد والتبريد لحريق هائل اندلعت نيرانه بمصنع القطن نتيجة ماس كهربائي بالتعاون بين لجان شعبية من الأهالي ورجال قوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث

ورصدت "صدي البلد" ملامح إنسانية جسدها رجال وشباب قرية القيصرية سعيا في إنقاذ محتويات المصنع المنكوب من خلال الدفع باللودرات سعيا في السيطرة على حريق قبل امتداده لباقي منازل المجاورة حفاظا على ارواح أبناء القرية .

خسائر أولية 10 مليون

وأفاد مسئول أمني بالغربية أن الخسائر الأولية داخل مصنع القطن تصل لأكثر من 10 مليون جنيه جراء اختراق أحد المخازن التي تحوي أطنان من القطن والغزول لافتا إلي استخدام المواد الرغوية في عمليات التبريد لمنع تجدد نيران الحريق مع شدة الرياح .

سيطرة قوات الحماية المدنية



وكانت قوات الحماية المدنية بالغربية نجحت حتي الساعات الأولي الصباحية في إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمصنع قطن إثر ماس كهربائي علي مساحة 800م2 بعدما تم الدفع ب6 سيارات مطافىء قبل امتداده للمنازل المجاورة بقرية القيصرية دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بمصنع قطن بمدخل قرية القيصرية بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع ب6 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

رواية شهود عيان



وأفاد محمد حسن أحد شهود عيان أن تثاعك الادخنة من ناتج حريق هائل بمصنع القطن نتيجة ماس كهربائي مما كبد صاحب المصنع خسائر أولية تصل إلي 3 مليون جنيه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.