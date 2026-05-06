محافظ الغربية يتفقد مشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد، الجاري تنفيذه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 55%.

وذلك وفق أحدث المعايير الهندسية الحديثة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول المشروع، حيث يقع مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد على مساحة 2842 مترًا مربعًا بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، ويتكون من دور أرضي و6 أدوار علوية، ويضم مكتبًا للمحافظ، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطور، إلى جانب مجلس شعبي محلي وعدد من الإدارات الخدمية التي تقدم الخدمات بشكل مميكن وسريع.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية أن مشروع مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد يمثل نقلة مهمة في منظومة العمل الإداري داخل المدينة، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأكثر كفاءة، مشيرًا إلى توفير كافة سبل الدعم لتسريع معدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع أي معوقات لضمان الانتهاء في التوقيتات المحددة، لافتًا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الخدمية بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.