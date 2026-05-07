محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية بقرية الأبشيط بمركز المحلة.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل بمديرية الصحة بقرية الأبشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان وصول الخدمة الطبية المجانية لجميع الفئات المستحقة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 2572 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لعدد 1561 مترددًا، شملت إجراء 99 تحليل دم، و39 تحليل طفيليات، و13 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 179 فحصًا ضمن مبادرة “افحص واطمن” للكشف المبكر.

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم فحص 516 مترددًا ضمن مختلف المبادرات الرئاسية، والتي شملت الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وصحة المرأة، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية. كما تم صرف العلاج لعدد 1011 مواطنًا بالمجان، وإجراء خلع أسنان لـ15 حالة، وتنظيم 205 ندوات تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.