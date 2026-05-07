قرار عاجل من تعليم الغربية.. فتح تحقيق بواقعة اقتحام أبواب الرسمية للغات بالمحلة

أصدر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة الي ممدوح عباس مدير إدارة غرب المحلة التعليمية بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة اقتحام ابواب مدرسة المحلة الرسمية للغات .

تحقيق عاجل

كما وجه وكيل التعليم بالانتقال الي المدرسة للإطمئنان علي العاملين بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تلبية لشكاوي أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمدرسة حفاظا علي أرواح وحياة أبنائهم خلال الفترة القادمة.

سقوط المتهم

وكان ضباط مباحث قسم ثالث المحلة تمكنوا من ضبط شاب بتهمه اقتحام أبواب مدرسة المحلة الرسمية للغات مشهرا سلاح أبيض "مطواة" والتعدي علي العاملين بها مما تسبب في إصابة 3 مدرسين بكدمات وسحجات إثر خلافات ومشاهدات كلامية وصلت لحد التشابك بالأيدي بين أبناءه وأخرين من زملائه بذات المدرسة .

وأفاد شهود عيان من أولياء الأمور انهم فوجئوا حال خروج أبنائهم بمرحل التعليم الابتدائي من أبواب المدرسة بشروع الشاب المتهم بإقتحام أبواب المدرسة وارهاب وترويع العاملين بها فضلا عن التهويش بواسطة "مطواة" لكل من تصدير له سعيا في تأمين ارواح وحياة الطلاب والطالبات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اقتحام المدرسة المذكورة من جهه ولي أمر المدعو "م.ا"37 سنة والتعدي علي العاملين بها بنطاق دائرة القسم.

ونظرا لخطورة الواقعة كونها اعتداء صارخ علي النفس البشرية فأوصي اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهم مرتكب الواقعة عقب هروبه من المدرسة.

تحرك أمني عاجل

وبتقنين الإجراءات الأمنية وباعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العقيد مصطفي عيسي وكيل فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهم علي ذمة التحريات .