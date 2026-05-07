قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد بالانسحاب .. إيران تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026
الذهب يواصل الصعود.. والجنيه الذهب يسجل 56200 جنيه وسط قفزة عالمية للأوقية إلى 4730 دولارا
صحة قنا: إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية
أول تعليق من حماس على استشهاد نجل زعيمها خليل الحية
بزشيكان: طهران تتعرض لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني
الصحة تنشر إنجازات الإدارة المركزية لشئون البيئة بالقطاع الوقائي خلال الربع الأول من 2026
قائد بقلب مشجع.. صدي البلد يكرم مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.. صور
بمناسبة عيدها الـ 94.. مصر للطيران تُهدي عملاءها خصماً 50% على الرحلات الدولية
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي "نايل سبورت" و"الزمالك"
إسرائيل تنذر بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان.. تصعيد عسكري وتطورات ميدانية متسارعة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج" الترم الثاني 2026
حماس: استهداف نجل خليل الحية محاولة إسرائيلية للتأثير على موقفنا السياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 3 مدرسين في واقعة اقتحام ولي أمر مدرسة المحلة الرسمية

مدرسة المحلة الرسمية بالمحلة
مدرسة المحلة الرسمية بالمحلة
الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من القاء القبض علي شاب بتهمه اقتحام أبواب مدرسة المحلة الرسمية للغات مشهرا سلاح أبيض "مطواة" والتعدي علي العاملين بها مما تسبب في إصابة 3 مدرسين بكدمات وسحجات إثر خلافات ومشاهدات كلامية وصلت لحد التشابك بالأيدي بين أبناءه وأخرين من زملائه بذات المدرسة .

تفاصيل الواقعة 


وأفاد شهود عيان من أولياء الأمور انهم فوجئوا حال خروج أبنائهم بمرحل التعليم الابتدائي من أبواب المدرسة بشروع الشاب المتهم  بإقتحام أبواب المدرسة وارهاب وترويع العاملين بها فضلا عن التهويش بواسطة "مطواة" لكل من تصدير له سعيا في تأمين ارواح وحياة الطلاب والطالبات.

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اقتحام المدرسة المذكورة من جهه ولي أمر المدعو "م.ا"37 سنة والتعدي علي العاملين بها بنطاق دائرة القسم. 
ونظرا لخطورة الواقعة كونها اعتداء صارخ علي النفس البشرية فأوصي اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهم مرتكب الواقعة عقب هروبه من المدرسة. 

سقوط المتهم 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وباعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العقيد مصطفي عيسي وكيل فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدم. 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهم علي ذمة التحريات .

تحقيقات عاجلة من تعليم الغربية 

الجدير بالذكر ان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أصدر توجيهاته الي ممدوح عباس مدير إدارة غرب المحلة التعليمية بفتح باب التحقيق العاجل في الواقعة والانتقال الي المدرسة للإطمئنان علي العاملين بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تلبية لشكاوي أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمدرسة حفاظا علي أرواح وحياة أبنائهم خلال الفترة المقبلة.

اخبار محافظة الغربية اقتحام مدرسة بالمحلة اعتداء إصابة مدرسين تعليم الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

الزمالك

أبرزهم بيزيرا.. موقف إصابات رباعي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

ترشيحاتنا

فيروسات هانتا

فيروس هانتا يثير العالم.. كيف تحمى نفسك منه

مستشفي اهل مصر

صرخة من داخل مستشفى أهل مصر.. هبة السويدي تفتح ملف العنف ضد الأطفال بحادث حروق يهز المجتمع

تساقط الشعر

هتخلصك من الصلع نهائيا .. مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر عند الرجال وتحفز نموه | اكتشفها

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد