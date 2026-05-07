إصابة 3 مدرسين في واقعة اقتحام ولي أمر مدرسة المحلة الرسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من القاء القبض علي شاب بتهمه اقتحام أبواب مدرسة المحلة الرسمية للغات مشهرا سلاح أبيض "مطواة" والتعدي علي العاملين بها مما تسبب في إصابة 3 مدرسين بكدمات وسحجات إثر خلافات ومشاهدات كلامية وصلت لحد التشابك بالأيدي بين أبناءه وأخرين من زملائه بذات المدرسة .

تفاصيل الواقعة



وأفاد شهود عيان من أولياء الأمور انهم فوجئوا حال خروج أبنائهم بمرحل التعليم الابتدائي من أبواب المدرسة بشروع الشاب المتهم بإقتحام أبواب المدرسة وارهاب وترويع العاملين بها فضلا عن التهويش بواسطة "مطواة" لكل من تصدير له سعيا في تأمين ارواح وحياة الطلاب والطالبات.

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اقتحام المدرسة المذكورة من جهه ولي أمر المدعو "م.ا"37 سنة والتعدي علي العاملين بها بنطاق دائرة القسم.

ونظرا لخطورة الواقعة كونها اعتداء صارخ علي النفس البشرية فأوصي اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهم مرتكب الواقعة عقب هروبه من المدرسة.

سقوط المتهم



وبتقنين الإجراءات الأمنية وباعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العقيد مصطفي عيسي وكيل فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهم علي ذمة التحريات .

تحقيقات عاجلة من تعليم الغربية

الجدير بالذكر ان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أصدر توجيهاته الي ممدوح عباس مدير إدارة غرب المحلة التعليمية بفتح باب التحقيق العاجل في الواقعة والانتقال الي المدرسة للإطمئنان علي العاملين بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تلبية لشكاوي أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمدرسة حفاظا علي أرواح وحياة أبنائهم خلال الفترة المقبلة.