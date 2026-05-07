في مساحة 1000 متر.. السيطرة على حريق مصنع قطن بقرية القيصرية بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع مركز المحلة الكبرى، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل أحد مصانع الأقطان الكبرى بقرية القيصرية التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، والذي تزيد مساحته على 1000 متر مربع.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بورود إخطار من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل أحد مصانع الأقطان بقرية القيصرية التابعة لمركز المحلة الكبرى، مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بقوة من المباحث الجنائية بدائرة مركز المحلة الكبرى، إلى جانب قوات الحماية المدنية، حيث تم الدفع بسبع سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.

وبالفحص، تبين نشوب الحريق داخل مصنع للأقطان على مساحة تُقدر بنحو ألف متر مربع، حيث التهمت النيران معظم محتويات المصنع وأقسامه، مع ارتفاع ملحوظ في ألسنة اللهب.

وتمكن رجال الحماية المدنية، بعد جهود مكثفة، من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، كما جرى تنفيذ عمليات التبريد اللازمة للحيلولة دون تجدد اشتعال الحريق مرة أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع البدء في حصر وتقدير حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.