فى دقائق.. طريقة عمل دجاج التندورى

قدمت الشيف حنان عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل دجاج تندورى .

طريقة عمل الدجاج التندورى

دجاجة صغيرة أو اوراك دجاج.

٢ كوب زبادي.

ملعقة كبيرة من البهارات :

(كركم ، قرفة ، قرنفل ، كمون ، كزبرة ، حبهان ، رشة بسيطة من جوزة الطيب).

ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مفروم.

٢ ملعقة كبيرة فلفل أحمر مطحون.

٢ ملعقة صغيرة شطة مجروشة.

٢ ملعقة صغيرة كاري.

٢ ملعقة صغيرة بابريكا.

٤ فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة زيت ذرة

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة).

٢ بصلة متوسط مقطع حلقات (للتزيين).

الطريقة لتحضير دجاج التندورى

1يغسل الدجاج جيداً ويجفف ، ويقطع إلى نصفين طولياً ، ويُغرس به طرف سكين حادة لعمل بعض الفتحات .

2تفرد أنصاف الدجاج بين طبقتين من البلاستيك ، ويطرق من الناحيتين حتي يكسر العظم وتصبح مسطحة .

3يخلط الزبادي مع خلطة الماسالا ، الفلفل الأحمر ، الشطة ، الكاري ،بابريكا ، الزيت ، الثوم ، الليمون ، الملح، الفلفل جيداً حتي تتداخل مكونات التتبيلة .

4يتبل الدجاج بالخليط ، ويُغطي ويُوضع في الثلاجة (البراد) لمدة 3 ساعات علي الأقل حتي يتشرب التتبيلة يُمكن تحضيره قبل الشوي بيوم .

5يسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية .

6يوضع الدجاج في صاج فرن بحيث يكون الجلد لأعلي . يدخل الفرن لمدة 45 دقيقة أو أكثر حتى ينضج ، ثم تشغل الشواية العلوية من الفرن حتى يحمر جلد الدجاج ويتم نضجه.

7عند التقديم تُرص أنصاف الدجاج فوق النوع المفضل من الخبز أو الخبز التندوري ، وتقدم ساخنة أو دافئة مع التزيين بحلقات البصل.