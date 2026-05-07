فى دقائق.. طريقة عمل دجاج التندورى

قدمت الشيف حنان عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل دجاج تندورى .
طريقة عمل الدجاج التندورى
دجاجة صغيرة أو اوراك دجاج.
٢ كوب زبادي.
ملعقة كبيرة من البهارات :
(كركم ، قرفة ، قرنفل ، كمون ، كزبرة ، حبهان ، رشة بسيطة من جوزة الطيب).
ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مفروم.
٢ ملعقة كبيرة فلفل أحمر مطحون.
٢ ملعقة صغيرة شطة مجروشة.
٢ ملعقة صغيرة كاري.
٢ ملعقة صغيرة بابريكا.
٤ فصوص ثوم مهروس.
ملعقة كبيرة زيت ذرة
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة).
٢ بصلة متوسط مقطع حلقات (للتزيين).
الطريقة لتحضير دجاج التندورى
1يغسل الدجاج جيداً ويجفف ، ويقطع إلى نصفين طولياً ، ويُغرس به طرف سكين حادة لعمل بعض الفتحات .
2تفرد أنصاف الدجاج بين طبقتين من البلاستيك ، ويطرق من الناحيتين حتي يكسر العظم وتصبح مسطحة .
3يخلط الزبادي مع خلطة الماسالا ، الفلفل الأحمر ، الشطة ، الكاري ،بابريكا ، الزيت ، الثوم ، الليمون ، الملح، الفلفل جيداً حتي تتداخل مكونات التتبيلة .
4يتبل الدجاج بالخليط ، ويُغطي ويُوضع في الثلاجة (البراد) لمدة 3 ساعات علي الأقل حتي يتشرب التتبيلة يُمكن تحضيره قبل الشوي بيوم .
5يسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية .
6يوضع الدجاج في صاج فرن بحيث يكون الجلد لأعلي . يدخل الفرن لمدة 45 دقيقة أو أكثر حتى ينضج ، ثم تشغل الشواية العلوية من الفرن حتى يحمر جلد الدجاج ويتم نضجه.
7عند التقديم تُرص أنصاف الدجاج فوق النوع المفضل من الخبز أو الخبز التندوري ، وتقدم ساخنة أو دافئة مع التزيين بحلقات البصل.