قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في مساحة 1000 متر.. السيطرة على حريق مصنع قطن بقرية القيصرية بالمحلة
رابطة الأندية تستعد لتسليم درع الدوري يوم 20 مايو.. أين سيذهب؟
قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟
أفضل الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم.. تعرف عليها
كارهة له ومش قادرة على مصاريفه.. تحريات المباحث في تحقيقات قتل أم لطفلها
هند الضاوي: حرب الإبادة بحق الفلسطينيين مستمرة.. والمفكرون في إسرائيل يُضللون الرأي العام
هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. اعرف الحكم الشرعي
الحكومة الفلسطينية تحذر من تفشي أمراض خطيرة بين النازحين في غزة.. الإغاثة الطبية بالقطاع توضح
تنسيق مصري إماراتي في "منتدى إسطنبول" لرسم خارطة طريق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
جيش الاحتلال يعلن اعتراضه هدفا جويا مشبوها أطلق من جنوب لبنان
مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فى دقائق.. طريقة عمل دجاج التندورى

فى دقائق..طريقة عمل دجاج التندورى
فى دقائق..طريقة عمل دجاج التندورى
رنا عصمت

قدمت الشيف حنان عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل دجاج تندورى .

تندوري الدجاج المميز

طريقة عمل الدجاج التندورى

دجاجة صغيرة أو اوراك دجاج.

٢ كوب زبادي.

ملعقة كبيرة من البهارات :

(كركم ، قرفة ، قرنفل ، كمون ، كزبرة ، حبهان ، رشة بسيطة من جوزة الطيب).

ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مفروم.

٢ ملعقة كبيرة فلفل أحمر مطحون.

٢ ملعقة صغيرة شطة مجروشة.

٢ ملعقة صغيرة كاري.

٢ ملعقة صغيرة بابريكا.

٤ فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة زيت ذرة

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة).

٢ بصلة متوسط مقطع حلقات (للتزيين).

 الطريقة  لتحضير دجاج التندورى

1يغسل الدجاج جيداً ويجفف ، ويقطع إلى نصفين طولياً ، ويُغرس به طرف سكين حادة لعمل بعض الفتحات .

2تفرد أنصاف الدجاج بين طبقتين من البلاستيك ، ويطرق من الناحيتين حتي يكسر العظم وتصبح مسطحة .

3يخلط الزبادي مع خلطة الماسالا ، الفلفل الأحمر ، الشطة ، الكاري ،بابريكا ، الزيت ، الثوم ، الليمون ، الملح، الفلفل جيداً حتي تتداخل مكونات التتبيلة .

4يتبل الدجاج بالخليط ، ويُغطي ويُوضع في الثلاجة (البراد) لمدة 3 ساعات علي الأقل حتي يتشرب التتبيلة يُمكن تحضيره قبل الشوي بيوم .

5يسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية .

6يوضع الدجاج في صاج فرن بحيث يكون الجلد لأعلي . يدخل الفرن لمدة 45 دقيقة أو أكثر حتى ينضج ، ثم تشغل الشواية العلوية من الفرن حتى يحمر جلد الدجاج ويتم نضجه.

7عند التقديم تُرص أنصاف الدجاج فوق النوع المفضل من الخبز أو الخبز التندوري ، وتقدم ساخنة أو دافئة مع التزيين بحلقات البصل.

فى دقائقطريقة عمل دجاج التندورى طريقة عمل دجاج التندورى دجاج تندورى تندورى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

سؤال يثير الجدل

مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

ترشيحاتنا

أرشيفية

عدم قبول الطعن المقدم ببطلان انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المنيا

النقض

النقض: إلغاء بطلان عضوية نائبي مجلس النواب بالنظام الفردي عن دائرة منيا القمح بالشرقية

المتهمة

دنيا فؤاد بعد ضبطها: نشرت فيديو لجمع التبرعات من الناس وكنت فاكرة عندي سرطان

بالصور

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟
قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟
قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

فى دقائق.. طريقة عمل دجاج التندورى

فى دقائق..طريقة عمل دجاج التندورى
فى دقائق..طريقة عمل دجاج التندورى
فى دقائق..طريقة عمل دجاج التندورى

لاستعادة الصوت والإثارة.. فورمولا 1 تعلن عن عودة محركات V8 أخيرا

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

مش كل حاجة تتحكي.. نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد