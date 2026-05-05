من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

تبحث العديد من ربات البيوت على أسرع وأسهل طريقة لتحضير الكاتشب بالمنزل بدلًا من شراءه جاهزًا خصوصًا مع تخوفهن من مخاطر المواد الحافظة التي يحتوي عليها ..

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الكاتشب فى المنزل بدون مواد حافظة لاطفالك.

طريقة عمل الكاتشب في البيت بكل سهولة..

المقادير:

نصف كوب صلصة

نصف كوب سكر

نصف كوب خل

كوب ماء

2 ملعقة نشا

كوب ماء آخر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة بابريكا

نصف ملعقة فلفل اسود

نصف ملعقة ثوم بودر

نصف ملعقة بصل بودر

الطريقة لعمل الكاتشب فى المنزل..

يضاف السكر مع الصلصة والخل وكوب الماء الأول مع الملح والبهارات نتركه يغلي وندوب النشا مع كوب الماء الآخر ونضيفها مع التقليب نتركه يغلي على نار هادئة حتى يتجانس نطفي النار ونسيبه يبرد يعبأ في برطمان معقم ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.