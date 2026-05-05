قدمت الشيف سمر جاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة.

المكونات

1 كيلو أجنحة دجاج متقطعة ومغسولة

3 معالق كبيرة زيت

1 معلقة كبيرة صوص صويا

1 معلقة كبيرة كاتشب

1 معلقة كبيرة عسل أو سكر

4 فصوص ثوم مفروم

عصير نص ليمونة

التوابل

1 معلقة صغيرة بابريكا

1 معلقة صغيرة ثوم بودرة

1 معلقة صغيرة بصل بودرة

نص معلقة صغيرة فلفل أسود

نص معلقة صغيرة كمون

ملح حسب الرغبة

رشة شطة (اختياري)

طريقة التحضير لعمل أجنحة الدجاج..

في بولة كبيرة نضيف الأجنحة.

نضيف الزيت + الصويا + الكاتشب + العسل + الثوم + الليمون ونقلب .

نضيف كل التوابل ونقلب حتى الأجنحة تتغطى بالتتبيلة.

نغطيها ونتركها في التلاجة ساعة على الأقل (ويفضل 3 ساعات).

فى طاسة على النار تكون سخنه ننزل بالأجنحه تاخد صدمة و نقلب حتى تأخد لون دهبى من كل الجوانب.

نخلط ٢ معلقه كبيره باربيكيو صوص مع ٢ فص ثوم مفروم وننزلهم عالاجنحه ونقلبهم لمده ٣ دقايق عالنار.