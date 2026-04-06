زى المحلات .. طريقة عمل أجنحة الدجاج بمذاق شهي

تعد أجنحة الدجاج بالصوص الحار من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص .. فكيف تعديها بمذاق شهي في المنزل؟!

نعرض لكم طريقة عمل أجنحة بالصوص الحار من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير:

● أجنحة دجاج

● ملح وفلفل

● ثوم مفروم

● ثوم بودرة

● بصل بودرة

● بابريكا

● شطة

● خل

● كاتشب

● هوت صوص

● عصير ليمون

● نشا

● زيت زيتون

● زعتر

● فلفل حار

● عسل

● مكرونة اسباجيتي للتقديم

طريقة أجنحة بالصوص الحار:

تتبل الأجنحة بكل البهارات

ثم يضاف الزعتر والملح والفلفل ثم يضاف الخل

ثم يضاف قليل من النشا وتقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي

لعمل الصوص.

اخلطي الكاتشب مع الهوت صوص وضعي عليهم النار وضيفي الخل و البهارات والعسل حتى تمتزج المكونات.

اضيفي الأجنحة ثم المكرونة الاسباجيتي وقلبيهم وقدميها ساخنة.