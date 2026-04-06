قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصاد تحت النار.. ضربة إسرائيلية تشلّ 85% من صادرات البتروكيماويات الإيرانية
الشيطان يعظ.. نصيحة من نتنياهو إلى ترامب بشأن الحرب ضد إيران
وزير العدل لأعضاء النيابة العامة: عليكم حماية المال العام ومكافحة الفساد
أضعنا المفاتيح.. سفارة إيران في زيمبابوي تسخر من مطالبة ترامب بفتح مضيق هرمز
رئيس الاتحاد السنغالي: لا خطر قانوني على احتفاظ منتخبنا بلقبه الإفريقي
المغرب يعلن توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكبر مجمع بتروكيميائي في إيران
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. الأزهر للفتوى يفند الخلاف الفقهي
بعد نقله إلى المستشفى.. رشوان توفيق يطالب جمهوره بالدعاء لـ عبد الرحمن أبو زهرة
ترامب: 155 طائرة شاركت في مهمة إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني بإيران
إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ 13 عاما.. مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل يكشف التفاصيل
ترامب: أرسلنا 200 جندي للعثور على جندي واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد نقله إلى المستشفى.. رشوان توفيق يطالب جمهوره بالدعاء لـ عبد الرحمن أبو زهرة

عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة
ميرنا محمود

طالب الفنان رشوان توفيق جمهوره بالدعاء للفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة بالشفاء العاجل بعد تعرضة لوعكة صحية و نقله إلى المستشفى .

 و كتب رشوان توفيق عبر فيسبوك:استحلفكم بالله، ادعوا للفنان العظيم عبد الرحمن أبو زهرة بالشفاء العاجل ،راجل من أعمدة الفن الحقيقي، ومتعة كبيرة لكل اللي كبروا على صوته وأعماله الخالدة.


و تابع :اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، ورده لأهله وجمهوره سالمًا معافى ،دعوة من القلب في وقت زي ده ممكن تفرق كتير… ربنا يشفيه ويطمن قلوبنا عليه.

وكان قد كشف نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، عن تطورات الحالة الصحية لوالده، وحقيقة ما تم تداوله بشأن نقله إلى مستشفى آخر خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الأسرة فضّلت في بداية الأمر عدم الإعلان عن تفاصيل الحالة الصحية، مؤكدًا أن والده عندما تعرض للوعكة الصحية تم نقله إلى أحد المستشفيات، إلا أنه لم يكن مجهزا بغرفة عناية مركزة منفردة، وهو ما استدعى البحث عن بديل مناسب لحالته.

وأضاف أنه تواصل في ذلك الوقت مع وزير الصحة، الذي استجاب بشكل فوري وسريع، وتم بالفعل نقل الفنان إلى المستشفى الذي يتواجد فيه حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا النقل لم يكن حديثًا كما يظن البعض، بل تم منذ فترة طويلة.

وأكد نجل الفنان أن والده لا يزال يتلقى العلاج داخل غرفة العناية المركزة، موضحًا أن حالته الصحية تتراوح ما بين الاستقرار وعدم الاستقرار، نتيجة تأثره بمستوى
الأكسجين، حيث يقوم أحيانًا بنزع جهاز الأكسجين ثم يعاود استخدامه مرة أخرى.

واختتم تصريحاته برسالة طمأنة للجمهور، معربًا عن أمله في تحسن الحالة الصحية لوالده خلال الفترة المقبلة، وأن يتجاوز هذه الأزمة ويعود إلى منزله في أقرب وقت، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

رشوان توفيق عبد الرحمن ابو زهرة حاله عبد الرحمن ابو زهره اخبار الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

ترشيحاتنا

سيارة ‏SUV‏
سيارة ‏SUV‏
سيارة ‏SUV‏

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..
طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..
طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..

قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة
قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة
قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة

فيديو

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

