بعد نقله إلى المستشفى.. رشوان توفيق يطالب جمهوره بالدعاء لـ عبد الرحمن أبو زهرة

طالب الفنان رشوان توفيق جمهوره بالدعاء للفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة بالشفاء العاجل بعد تعرضة لوعكة صحية و نقله إلى المستشفى .

و كتب رشوان توفيق عبر فيسبوك:استحلفكم بالله، ادعوا للفنان العظيم عبد الرحمن أبو زهرة بالشفاء العاجل ،راجل من أعمدة الفن الحقيقي، ومتعة كبيرة لكل اللي كبروا على صوته وأعماله الخالدة.



و تابع :اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، ورده لأهله وجمهوره سالمًا معافى ،دعوة من القلب في وقت زي ده ممكن تفرق كتير… ربنا يشفيه ويطمن قلوبنا عليه.

وكان قد كشف نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، عن تطورات الحالة الصحية لوالده، وحقيقة ما تم تداوله بشأن نقله إلى مستشفى آخر خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الأسرة فضّلت في بداية الأمر عدم الإعلان عن تفاصيل الحالة الصحية، مؤكدًا أن والده عندما تعرض للوعكة الصحية تم نقله إلى أحد المستشفيات، إلا أنه لم يكن مجهزا بغرفة عناية مركزة منفردة، وهو ما استدعى البحث عن بديل مناسب لحالته.

وأضاف أنه تواصل في ذلك الوقت مع وزير الصحة، الذي استجاب بشكل فوري وسريع، وتم بالفعل نقل الفنان إلى المستشفى الذي يتواجد فيه حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا النقل لم يكن حديثًا كما يظن البعض، بل تم منذ فترة طويلة.

وأكد نجل الفنان أن والده لا يزال يتلقى العلاج داخل غرفة العناية المركزة، موضحًا أن حالته الصحية تتراوح ما بين الاستقرار وعدم الاستقرار، نتيجة تأثره بمستوى

الأكسجين، حيث يقوم أحيانًا بنزع جهاز الأكسجين ثم يعاود استخدامه مرة أخرى.

واختتم تصريحاته برسالة طمأنة للجمهور، معربًا عن أمله في تحسن الحالة الصحية لوالده خلال الفترة المقبلة، وأن يتجاوز هذه الأزمة ويعود إلى منزله في أقرب وقت، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.