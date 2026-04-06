بعد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة.. كل ما تود معرفته عن مرضه

كشف أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن إصابة والده بـ ورم في الرئة و نقله إلي المستفى في حالة صحية حرجة داخل العناية المركزة.

قال نجل عبد الرحمن أبو زهرة عبر برنامج كلمة أخيرة:"حالته غير مستقرة وتعرض لوعكة صحية نهاية شهر رمضان ونقل للمستشفى ووجدنا أن لديه هبوط في معدلات الصوديوم .. ودلوقتي لديه مشكلة في الرئة وورم وهذا الأمر ليس مؤثرا على التنفس تماما وفقا للأطباء المعالجين ليه."

ما هو ورم الرئة

ورم الرئة ينتج عن نمو خلايا ضارة في الرئتين دون رادع، تشمل العلاجات الجراحة، والعلاج الكيميائي، والعلاج المناعي، والعلاج الإشعاعي، والأدوية الموجهة. يُنصح بإجراء الفحص إذا كنتَ مُعرّضًا لخطر الإصابة. وقد ساهم التقدم في العلاجات في انخفاض ملحوظ في وفيات ورم الرئة في السنوات الأخيرة.

أعراض ورم الرئة

تشمل علامات وأعراض ورم الرئة التي تظهر في الرئتين وحولهما ما يلي:

سعال جديد لا يزول.

ألم في الصدر.

سعال مصحوب بالدم، حتى لو كان بكمية قليلة.

بحة في الصوت.

ضيق في التنفس.

أزيز.

تورم في الوجه أو الرقبة.

أسباب ورم الرئة

يحدث ورم الرئة عندما تطرأ تغييرات على الحمض النووي (DNA) في خلايا الرئتين. يحمل الحمض النووي تعليماتٍ تُحدد وظائف الخلية. في الخلايا السليمة، يُعطي الحمض النووي تعليماتٍ للنمو والتكاثر بمعدلٍ مُحدد، كما يُحدد لها الموت في وقتٍ مُحدد. أما في الخلايا السرطانية، فتُعطي التغييرات في الحمض النووي تعليماتٍ مُختلفة، تُحفز الخلايا السرطانية على إنتاج المزيد من الخلايا بسرعة. تستطيع الخلايا السرطانية البقاء على قيد الحياة في حين تموت الخلايا السليمة، مما يُؤدي إلى تكاثرها بشكلٍ مُفرط.

قد تُشكل الخلايا السرطانية كتلةً تُسمى الورم. يُمكن للورم أن ينمو ويغزو أنسجة الجسم السليمة ويُدمرها. مع مرور الوقت، يُمكن للخلايا السرطانية أن تنفصل وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

المصدر: mayoclinic