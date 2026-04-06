نجل عبد الرحمن أبو زهرة: لايمكن التاكيد من إصابة والدي بورم

كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في تصريحات تليفزيونية عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده.

وقال: التشخيص الدقيق للأورام يحتاج إلى أخذ عينة، وهو أمر مستحيل في سن والده، حيث لا يستطيع تحمل أي تدخل جراحي أو منظاري، وبالتالي لا يمكن تأكيد وجود ورم حتى الآن، بالرغم من إجراء عدة أشعة لتوضيح الصورة.

وتابع: هناك عوامل تراكمية مثل التدخين السابق، إصابة بكوفيد في 2021 أو 2022، أو تغييرات جوية وفيروسات موسمية، وهي أمور تؤثر على وظيفة الرئة بشكل طبيعي، فقد كان والدي بحالة جيدة حتى قبل أسبوعين تقريبًا، حيث احتفل بعيد ميلاده في بداية مارس وكان واعيًا ومتفاعلًا تمامًا.

وأضاف نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة: "لكن مع نهاية شهر رمضان حدث تدهور، ما أدى إلى نقل والده إلى المستشفى بعد فقدان وعيه، وليس بسبب غيبوبة أو مرض ألزهايمر، بل نتيجة اختلال في معادن وأملاح الجسم، ما أثر على وعيه واستجابته".