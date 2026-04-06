زوجة محمود حجازي تحصل على حكم قضائي في دعوى نفقة صغيرها

أصدرت محكمة أسرة 6 أكتوبر والشيخ زايد، الدائرة (8)، حكمًا قضائيًا في الدعوى المقيدة برقم 10041 لسنة 2025، والمرفوعة من السيدة رنا طارق، زوجة الفنان محمود حجازي، بشأن نفقة صغيرها.

وجاء الحكم بعد نظر الدعوى خلال جلسة 7 فبراير 2026، حيث قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء نفقة شهرية للصغير، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، استنادًا إلى ما ثبت للمحكمة من مستندات وأدلة تؤكد أحقية الطفل في النفقة.

ورغم صدور الحكم منذ عدة أشهر، كشفت السيدة رنا طارق أن الفنان محمود حجازي لم يلتزم حتى الآن بتنفيذ الحكم القضائي، ولم يقم بالإنفاق على نجله، الأمر الذي دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الحكم وحصول الطفل على حقوقه كاملة.

محامي رنا طارق

من جانبه، قال المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالسيدة آنا طارق، إن الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة يُعد مخالفة قانونية صريحة، مؤكدًا أن القانون المصري كفل آليات واضحة لإجبار الممتنع على السداد.

وأضاف قنطوش: “الحكم الصادر واجب النفاذ، وتأخر التنفيذ لا يسقط حق الصغير في النفقة، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك إقامة دعوى حبس، لضمان تنفيذ الحكم وإلزام المدعى عليه بأداء مستحقات نجله”.

وأكد أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على مصلحة الطفل وتوفير حياة كريمة له، مشددًا على أن القضاء المصري لا يتهاون في حماية حقوق الصغار، خاصة في مثل هذه القضايا الأسرية.

وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على أهمية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، باعتبارها حقًا أصيلًا للصغير لا يجوز التهاون فيه تحت أي ظرف.