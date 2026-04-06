مي الغيطي تروّج لفيلم “The Mummy” في شوارع أمريكا

تواصل الفنانة مي الغيطي الترويج لأحدث أعمالها السينمائية العالمية، فيلم الرعب والإثارة “The Mummy”، حيث ظهرت مؤخرًا أمام أحد الإعلانات الضخمة للفيلم في شوارع الولايات المتحدة، في خطوة تعكس اتساع نطاق الحملة الدعائية للعمل قبل طرحه.



وشاركت مي الغيطي لحظات مميزة من كواليس الترويج، حيث التقت بالمخرج لي كرونين (Lee Cronin)، إلى جانب عدد من بطلات الفيلم بينهن حياة كامل وفيرونيكا فالكون، وذلك خلال تواجدهم أمام البوستر الرسمي للعمل.



وفي تعليق لافت يعكس أجواء الفيلم، قال المخرج لي كرونين: "أحب هؤلاء النساء القويات اللي مكسرين الدنيا في The Mummy ممكن يبانوا لطيفين في الصورة دي، لكن صدقوني. هيودّوكم لمكان مظلم جدًا في الفيلم ده".



ويُعد الفيلم واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في نوعية الرعب، حيث يراهن صناعه على تقديم تجربة مختلفة تجمع بين العنصر النسائي القوي وأجواء الغموض والتشويق، مع لمسة بصرية عالمية تستهدف الجمهور الدولي.

وتأتي مشاركة مي الغيطي في هذا العمل ضمن خطواتها الثابتة نحو العالمية، حيث تسعى لتقديم حضور مميز في السينما الأجنبية، بعد نجاحات لافتة حققتها في الدراما والسينما العربية.