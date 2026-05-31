محافظات

الدقهلية: توريد 292 ألف طن قمح للصوامع على مستوى المحافظة

همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على أن مديرية التموين بالدقهلية تواصل جهودها المكثفة لمتابعة منظومة توريد القمح المحلي وتعزيز انتظام العمل بكافة المواقع التخزينية.

وشدد محافظ الدقهلية، على الحرص الدائم على تشجيع المزارعين وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، من خلال تسهيل كافة إجراءات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من الأقماح المحلية خلال الموسم، وطبقا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2025.

ووجه المحافظ، بتكثيف جهود غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة مع الغرفة المركزية بمديرية التموين بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة عمليات التوريد على مدار الساعة، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، وضمان انتظام العمل داخل الصوامع وتحقيق أعلى معدلات توريد خلال الموسم.

وقام المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بجولة ميدانية موسعة داخل مواقع تخزين القمح، برفقة المهندس سامي إبراهيم رئيس قسم صيانة الحبوب، لمتابعة انتظام عمليات التوريد والتأكد من استمرار جاهزية مواقع الاستلام واستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين دون معوقات، وفقًا للضوابط المنظمة لموسم 2026، وأكد أن جميع المواقع التخزينية تعمل بكفاءة عالية.

وأوضح أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ 291 ألف طن و 854 كيلو من القمح المحلي، بما يعكس نجاح منظومة العمل وتكامل الجهود المبذولة، كما أشار إلى التوسع في زراعة القمح المحلي من خلال وضع سعر عادل للمحصول لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية على النحو التالي:
2500 جنيه للأردب (نقاوة 23.5 قيراط)
2450 جنيهًا للأردب (نقاوة 23 قيراط)
2400 جنيه للأردب (نقاوة 22.5 قيراط).

طريقة عمل شاورما الجمبري
التبرع بالدم
الكبدة
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
