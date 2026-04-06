موعد عرض فيلم إذما لـ أحمد داوود في السينمات| خاص

تشهد الساحة الفنية المصرية خلال الفترة الحالية انتعاشة في الأعمال المقتبسة عن الروايات الأدبية، إذ تتجه عدة أفلام ينتظر طرحها إلى الإقتباس في الاعتماد على نصوص أدبية حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا.



وبين أعمال دخلت مرحلة التصوير وأخرى تنتظر موعد طرحها في دور العرض، يبرز فيلم “إذما” كأحد أبرز هذه المشاريع المنتظرة.



وقد تباينت الأراء حول موعد طرحه في السينمات، وقد أكد مصدر خاص لـ صدى البلد أن الفيلم لم يتم تحديد موعد عرضه بعد، ولكنه يرجح أن ينطلق مع نهاية شهر إبريل الجاري.



ويأتي الفيلم مقتبسًا عن الرواية الشهيرة للكاتب محمد صادق، التي حققت مبيعات كبيرة وحظيت بقاعدة واسعة من القرّاء، ما يرفع سقف التوقعات حول العمل السينمائي.



ويشارك في بطولة الفيلم أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، وهو من إنتاج هاني أسامة، بمشاركة شركات The Producer وFilm Clinic وShofha Production، فيما يتولى محمد صادق نفسه مهمة الإخراج، في خطوة تمنح المشروع خصوصية إضافية باعتبار المخرج هو صاحب النص الأصلي.



وتدور أحداث الفيلم حول عيسى الشواف، رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع خسائره ومفاجآت الحياة، قبل أن يتلقى هدية غامضة من ذاته حين كان في الثامنة عشرة. ومن هنا تبدأ رحلة إنسانية مشوّقة تنضم إليها صديقة طفولته “سيرا”، ليخوضا معًا مغامرة تكشف أسرار الماضي وتعيد فتح أبواب أحلام ظنّا أنها اندثرت إلى الأبد.



ويمزج الفيلم بين التشويق والبعد العاطفي، في قصة تقوم على التحوّل الداخلي ومراجعة الذات، وهو ما يجعل “إذما” واحدًا من الأعمال التي تراهن على الجمع بين العمق الأدبي والجاذبية السينمائية.