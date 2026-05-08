نهائي الكونفدرالية.. مشوار حافل لـ الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة

يحل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل مباراة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

مشوار الزمالك في بطولة الكونفدرالية 2026

الدور التمهيدي

نادي ديكيداها كلوب 0-6 نادي الزمالك

نادي الزمالك 1-0 نادي ديكيداها

دور المجموعات:

الجولة الأولى:

الزمالك 1-0 زيسكو يونايتد

الجولة الثانية:

نادي كايزر شيفس 1-1 نادي الزمالك

الجولة الثالثة:

الزمالك 0- 0 النادي المصري

الجولة الرابعة:

النادي المصري 1-2 نادي الزمالك

الجولة الخامسة:

زيسكو يونايتد 1-0 نادي الزمالك

الجولة السادسة:

نادي الزمالك 2-1 نادي كايزر شيفز

ربع النهائي:

نادي أوتوهو 1-1 نادي الزمالك

نادي الزمالك 2-1 نادي أوتوهو

نصف النهائي:

شباب بلوزداد 0-1 نادي الزمالك

نادي الزمالك 0-0 شباب بلوزداد