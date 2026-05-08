سنقاتل للفوز.. تعليق قوي من ميسي عن مشاركة الأرجنتين في كأس العالم

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، استعداد منتخب بلاده لكأس العالم 2026.

وقال ليونيل ميسي خلال تصريحات إذاعية: نستعد بشكل جيد لـ بطولة كأس العالم 2026، صحيح أن هناك لاعبين مصابين أو يفتقدون الإيقاع، لكن عندما يجتمع هذا الفريق؛ يثبت دائمًا أنه فريق يقاتل، ويريد الفوز ويبذل كل شيء لتحقيق أهداف.

وواصل: كأس العالم دائمًا معقد؛ بسبب قوة المنتخبات المشاركة، يجب أن نحلم كما نحلم دائمًا في أي بطولة، سواء كوبا أمريكا أو كأس العالم، لكن يجب أن نعرف أن هناك منتخبات أخرى مرشحة أكثر وربما تصل بحالة أفضل، ومع ذلك، الأرجنتين تنافس دائمًا وتبذل أقصى ما لديها.

وعن المرشحين لـ الفوز بـ لقب كأس العالم 2026، قال ميسي: أعتقد أن فرنسا قوية جدًا مرة أخرى وتمتلك لاعبين كبارًا، وكذلك إسبانيا والبرازيل، رغم أن منتخب السامبا ليس في أفضل لحظاته لكنه دائمًا مرشح؛ بسبب جودة لاعبيه، وهناك أيضًا ألمانيا وإنجلترا والبرتغال التي تملك منتخبًا تنافسيًا جدًا، ودائمًا يظهر منتخب مفاجأة في كأس العالم، وآمل ألا يكون ذلك ضدنا.

وأكمل: أتمنى أن يكون نيمار موجودًا في كأس العالم، وأن تحدث له أشياء جميلة؛ لأنه يستحق ذلك كشخص أيضًا، الجميع يريد أن يرى أفضل اللاعبين في المونديال، ونيمار دائمًا واحد منهم.

وأكد ميسي: أحب لعب كرة القدم، وسأواصل فعل ذلك ما دمت قادرًا على اللعب؛ فهذه هي شخصيتي، وهي أيضًا ما أوصلني إلى ما أنا عليه اليوم، صحيح أنني أكره الخسارة بشدة، لكن ذلك كان جزءًا أساسيًا في تكوين شخصيتي وصناعة مسيرتي.

وأوضح: لا أخاف من وصولي إلى الـ 40 عاما، إطلاقًا، العمر لا يهمني؛ طالما أستطيع الاستمرار في فعل ما أحب وأشعر أنني بحالة جيدة بدنيًا.

وبعد سؤال الصحفي له: " ما أفضل قميص تبادلته في حياتك؟"، رد ميسي: بصراحة لا أتذكر جيدًا، لكن أعتقد أن لدي قميص زيدان من أيام ريال مدريد، وأندم لأنني لم أحتفظ بقمصان كثيرة لزملائي مثل رونالدينيو وتشافي وإنييستا، وكذلك لاعبين مثل رونالدو وروبرتو كارلوس وبيكهام.

واستطرد: المنافسة بيني وبين كريستيانو كانت طبيعية في عالم كرة القدم، لم تكن مجرد صنع إعلامي، كنت في برشلونة وهو في ريال مدريد، وكنا نتنافس على كل شيء جماعيًا وفرديًا، لذلك الناس دائمًا كانت تقارن بيننا، لكن علاقتنا كانت دائمًا جيدة ومحترمة، وكل ما حدث كان رياضيًا فقط.

وزاد: لم يكن هناك شيئا شخصيا بيني وبين رونالدو، لم نكن نلتقي كثيرًا إلا في المباريات أو حفلات الجوائز، وكنا دائمًا بخير، الآن نحن في مراحل مختلفة من حياتنا، لكن ما حدث كان تنافسًا رياضيًا جميلًا.

وأكد ميسي: أنا سعيد في نادي إنتر ميامي، نحن بخير جدًا في النادي وفي الحياة اليومية والعائلية، نحن سعداء جدًا.

وأضاف: عندما وصلنا؛ كان النادي في بداياته، وكان بحاجة إلى تغييرات كثيرة لينمو ويصبح نادي كرة قدم حقيقي، وبالتدريج؛ تحقق ذلك، كل من في النادي كان لديه الرغبة في التطور، ومع مرور الوقت جاءت النتائج، ليس فقط رياضيًا؛ بل أيضًا على المستوى المؤسسي، وعندما تكبر دائمًا؛ تريد المزيد، فتجلب لاعبين للمنافسة والفوز، لكن أحيانًا هذا لا يكفي، لأن كرة القدم تعتمد على عوامل كثيرة ومواقف متعددة، أحيانًا تفوز وأحيانًا لا.

وأتم ميسي تصريحاته: أنا تنافسي جدًا، وأحب الفوز في كل شيء، حتى مع أولادي في ألعاب الفيديو لا أتركهم يفوزون دائمًا.