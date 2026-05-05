ميسي في 2026.. إمبراطورية مالية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر وثروة تقترب من المليار

لم يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، مجرد أسطورة كروية حصدت الألقاب والجوائز، بل تحول إلى واحد من أبرز رموز الثراء في عالم الرياضة، بعدما كون إمبراطورية مالية ضخمة جعلته ضمن قائمة أغنى الرياضيين على مستوى العالم.

وبحسب تقديرات اقتصادية حديثة، فإن صافي ثروته في عام 2024 بلغ نحو 850 مليون دولار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في 2026 مع توسع استثماراته ومداخيله التجارية.

مصادر الدخل من الملاعب إلى الاقتصاد العالمي

رغم أن مسيرته الكروية مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي كانت الأساس الأول لبناء ثروته، فإن الجزء الأكبر من دخله لم يعد مرتبطا بالمستطيل الأخضر.

فقد حقق ميسي في عام 2024 وحده نحو 135 مليون دولار، شملت راتبه السنوي مع إنتر ميامي وعقود الإعلانات والاستثمارات المختلفة، ليحتل موقعاً متقدماً ضمن أعلى الرياضيين دخلاً في العالم.

ويعد ميسي حالياً اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث يحصل على راتب يقارب 20.4 مليون دولار سنوياً.

الإعلانات الذهب الحقيقي في ثروة ميسي

تشير البيانات المالية إلى أن الرعايات والإعلانات تمثل المصدر الأكبر لثروة النجم الأرجنتيني، وليس دخله الرياضي فقط.

ومن أبرز شراكاته صفقة مع منصة “Apple TV” مرتبطة بالدوري الأمريكي تقدر عائداتها بنحو 50 مليون دولار سنوياً و عقد مدى الحياة مع شركة “أديداس” الرياضية بقيمة تقارب 25 مليون دولار سنوياً ، وشراكات مع علامات عالمية مثل “بيبسي” و“ماستر كارد” و“هواوي”.

هذه الصفقات جعلت من ميسي علامة تجارية عالمية تتجاوز حدود كرة القدم.

استثمارات متنوعة وإمبراطورية أعمال

لم يكتفي ميسي بالإعلانات، بل توسع في عالم الاستثمار بشكل لافت، حيث يمتلك محفظة أعمال متنوعة تشمل:

-سلسلة فنادق فاخرة في إسبانيا وأندورا.

-متجر أزياء يحمل اسمه.

-شركة إنتاج إعلامي باسم “Rosario 525”.

-شراكات في قطاع المطاعم بالأرجنتين.

-استثمارات عقارية تقدر بنحو 300 مليون دولار بين برشلونة والأرجنتين وميامي وإيبيزا.

أسلوب حياة فاخر

يعكس نمط حياة ميسي حجم ثروته الهائلة، إذ يمتلك مجموعة من السيارات الفاخرة والنادرة، أبرزها سيارات رياضية من طرازات عالمية مثل باغاني وفيراري.

كما يمتلك طائرة خاصة من طراز “غولف ستريم V” تقدر قيمتها بنحو 15 مليون دولار، تُستخدم في تنقلاته بين القارات.

البعد الإنساني في مسيرته

بعيداً عن المال والنجومية، أسس ميسي “مؤسسة ليونيل ميسي” عام 2007 لدعم الأطفال في مجالات التعليم والرعاية الصحية، كما يشغل منصب سفير للنوايا الحسنة لدى منظمة اليونيسف، في إطار جهوده الإنسانية الممتدة حول العالم.

بين كرة القدم والاستثمار والعمل الخيري، نجح ميسي في بناء نموذج فريد لنجم رياضي تحول إلى علامة اقتصادية عالمية، ما يجعل ثروته في 2026 ليست مجرد أرقام، بل قصة نجاح تتجاوز حدود الرياضة إلى عالم الأعمال والإنسانية.