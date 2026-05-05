قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب منطقة المناقيش جنوب غربي الكويت
تنسيق أمني .. إسرائيل تبحث مع الولايات المتحدة خيارات ضرب إيران
النواب يوافق نهائيًا على حساب ختامي موازنة 2024 - 2025
ميسي في 2026.. إمبراطورية مالية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر وثروة تقترب من المليار
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستواجه قوة نارية هائلة حال استهداف السفن في مضيق هرمز
"تخرج من عندنا"|مدارس المنيل القومية تنعي هاني شاكر: ترك بصمة خالدة
لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص
من القمة إلى المأزق.. عقدة الكبار تسقط ليفربول خارج أنفيلد.. صفر انتصارات يفضح موسم البطل السابق .. بالأرقام
أول بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية عن تبرعات دنيا فؤاد محاربة السرطان
وزير الحرب الأمريكي: عمليات منفصلة لحماية الملاحة في هرمز دون دخول المجال الإيراني
لأول مرة.. شروط الطلاق في مشروع قانون الأسرة الجديد
في هذا التوقيت.. اعرف موعد وصول جثمان هاني شاكر لمطار القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ميسي في 2026.. إمبراطورية مالية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر وثروة تقترب من المليار

ميسي
ميسي
أمينة الدسوقي

لم يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، مجرد أسطورة كروية حصدت الألقاب والجوائز، بل تحول إلى واحد من أبرز رموز الثراء في عالم الرياضة، بعدما كون إمبراطورية مالية ضخمة جعلته ضمن قائمة أغنى الرياضيين على مستوى العالم.

وبحسب تقديرات اقتصادية حديثة، فإن صافي ثروته في عام 2024 بلغ نحو 850 مليون دولار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في 2026 مع توسع استثماراته ومداخيله التجارية.

مصادر الدخل من الملاعب إلى الاقتصاد العالمي

رغم أن مسيرته الكروية مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي كانت الأساس الأول لبناء ثروته، فإن الجزء الأكبر من دخله لم يعد مرتبطا بالمستطيل الأخضر.

فقد حقق ميسي في عام 2024 وحده نحو 135 مليون دولار، شملت راتبه السنوي مع إنتر ميامي وعقود الإعلانات والاستثمارات المختلفة، ليحتل موقعاً متقدماً ضمن أعلى الرياضيين دخلاً في العالم.

ويعد ميسي حالياً اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث يحصل على راتب يقارب 20.4 مليون دولار سنوياً.

الإعلانات الذهب الحقيقي في ثروة ميسي

تشير البيانات المالية إلى أن الرعايات والإعلانات تمثل المصدر الأكبر لثروة النجم الأرجنتيني، وليس دخله الرياضي فقط.

ومن أبرز شراكاته صفقة مع منصة “Apple TV” مرتبطة بالدوري الأمريكي تقدر عائداتها بنحو 50 مليون دولار سنوياً و عقد مدى الحياة مع شركة “أديداس” الرياضية بقيمة تقارب 25 مليون دولار سنوياً ، وشراكات مع علامات عالمية مثل “بيبسي” و“ماستر كارد” و“هواوي”.

هذه الصفقات جعلت من ميسي علامة تجارية عالمية تتجاوز حدود كرة القدم.

استثمارات متنوعة وإمبراطورية أعمال

لم يكتفي ميسي بالإعلانات، بل توسع في عالم الاستثمار بشكل لافت، حيث يمتلك محفظة أعمال متنوعة تشمل:

-سلسلة فنادق فاخرة في إسبانيا وأندورا.

-متجر أزياء يحمل اسمه.

-شركة إنتاج إعلامي باسم “Rosario 525”.

-شراكات في قطاع المطاعم بالأرجنتين.

-استثمارات عقارية تقدر بنحو 300 مليون دولار بين برشلونة والأرجنتين وميامي وإيبيزا.

أسلوب حياة فاخر

يعكس نمط حياة ميسي حجم ثروته الهائلة، إذ يمتلك مجموعة من السيارات الفاخرة والنادرة، أبرزها سيارات رياضية من طرازات عالمية مثل باغاني وفيراري.

كما يمتلك طائرة خاصة من طراز “غولف ستريم V” تقدر قيمتها بنحو 15 مليون دولار، تُستخدم في تنقلاته بين القارات.

البعد الإنساني في مسيرته

بعيداً عن المال والنجومية، أسس ميسي “مؤسسة ليونيل ميسي” عام 2007 لدعم الأطفال في مجالات التعليم والرعاية الصحية، كما يشغل منصب سفير للنوايا الحسنة لدى منظمة اليونيسف، في إطار جهوده الإنسانية الممتدة حول العالم.

بين كرة القدم والاستثمار والعمل الخيري، نجح ميسي في بناء نموذج فريد لنجم رياضي تحول إلى علامة اقتصادية عالمية، ما يجعل ثروته في 2026 ليست مجرد أرقام، بل قصة نجاح تتجاوز حدود الرياضة إلى عالم الأعمال والإنسانية.

ميسي في 2026 ميسي ليونيل ميسي الأرجنتيني ليونيل ميسي نادي إنتر ميامي الأمريكي إنتر ميامي الأمريكي باريس سان جيرمان برشلونة مؤسسة ليونيل ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

اللحوم

قبل عيد الأضحي.. مفاجأة فى أسعار اللحوم والأضاحى بالأسواق

دعاء الصباح

دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

أسعار الأسماك

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026

دونالد ترامب

ترامب يطالب إيران بتسليم اليورانيوم المخصب حتى لو كان غير صالح للاستخدام

ترشيحاتنا

التكييف

حقيقة رفع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة.. فيديو

جانب من المؤتمر

رئيس الأركان الأمريكي: لا حاجة لدخول المجال الجوي الإيراني ضمن مضيق هرمز

أرشيفية

بعد وقف أوكرانيا لإطلاق النار.. تفاصيل مبادرة زيلينسكي لاختبار نوايا روسيا

بالصور

لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص

لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة

من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل
أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل
أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد