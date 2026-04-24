إلهام أبو الفتح
رياضة

ميسي يكشف معاناته مع هرمونات النمو.. حقنة يومية صنعت أسطورته

حمزة شعيب

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تفاصيل مؤثرة من طفولته، متحدثًا عن معاناته مع مشكلة في النمو والعلاج الصعب الذي خضع له قبل انطلاق مسيرته الكروية.

وأوضح ميسي أنه كان يعاني من بطء شديد في النمو، ما اضطره للخضوع لعلاج هرموني تضمن الحصول على حقنة يومية في الفخذ لمدة قاربت العامين، مؤكدًا أن الأمر كان مؤلمًا في البداية قبل أن يتحول إلى جزء من روتينه اليومي.

وأشار نجم الكرة الأرجنتينية إلى أنه كان يتحمل المسؤولية منذ الصغر، حيث كان يحرص على اصطحاب العلاج معه أينما ذهب، حتى عند المبيت خارج المنزل، كما كان أصدقاؤه يذكرونه دائمًا بعدم نسيان الجرعة اليومية.

وأكد ميسي أن تلك التجربة الصعبة لم تؤثر عليه سلبًا، بل كانت سببًا في بناء شخصيته وساهمت في تطوره، لافتًا إلى أن العناية بالجسم والتدريب والتغذية تطورت كثيرًا مع مرور السنوات.

كما تحدث قائد الأرجنتين عن صعوبة تلك المرحلة عن أسرته، مشيرًا إلى أن والديه عانيا كثيرًا، خاصة مع اضطرار والده للسفر من أجل العمل، واصفًا تلك السنوات بأنها كانت قاسية لكنها شكلت مسار حياته ومستقبله.

وشدد ميسي على أن العلاج كان ضروريًا من أجل مستقبله، مؤكدًا أن ما مر به في طفولته كان جزءًا أساسيًا من الرحلة التي قادته لاحقًا ليصبح أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

