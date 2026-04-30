إنجاز أرجنتيني جديد.. ألفاريز يحطم رقم ميسي بدوري أبطال أوروبا

في ليلة أوروبية مشتعلة، خطف الأرجنتيني جوليان ألفاريز الأنظار من جديد بعدما قاد أتلتيكو مدريد لتعادل ثمين أمام أرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليس فقط بهدفه الحاسم، بل بإنجاز تاريخي جديد وضعه فوق رقم مواطنه الأسطوري ليونيل ميسي ليؤكد أنه أحد أبرز نجوم القارة في الوقت الحالي.

واصل الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد كتابة التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدف فريقه الوحيد في التعادل أمام أرسنال بنتيجة 1-1 خلال مواجهة ذهاب نصف النهائي التي أقيمت مساء الأربعاء في العاصمة الإسبانية مدريد.

ومن المقرر أن تحسم بطاقة التأهل إلى النهائي خلال لقاء الإياب مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال.

ألفاريز يتجاوز رقم ميسي التاريخي

بحسب شبكة لايف سكور نجح جوليان ألفاريز في تحطيم الرقم القياسي لمواطنه الأسطورة ليونيل ميسي ليصبح أسرع لاعب من أمريكا الجنوبية يصل إلى 25 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

ووصل ألفاريز إلى هذا الرقم خلال 41 مباراة فقط متفوقا على ميسي الذي احتاج إلى 42 مباراة لتحقيق نفس الإنجاز.

كما دخل مهاجم أتلتيكو تاريخ ناديه، بعدما أصبح أول لاعب من الفريق الإسباني يسجل 10 أهداف في نسخة واحدة من دوري الأبطال.

أحداث المباراة

شهد الشوط الأول تقدم أرسنال عن طريق المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، رد جوليان ألفاريز بهدف التعادل لأتلتيكو مدريد من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 56 ليؤجل الحسم إلى موقعة الإياب في لندن.