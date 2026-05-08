مفاجأة بشأن إنهاء عقد توروب مدرب الفريق الأهلي

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة الأسبق مفاجأة بشأن المدير الفني للنادي الاهلي ييس توروب.

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وكيل اعمال توروب المدير الفني للنادي الاهلي اعلن ان الاهلي يرغب في انهاء عقد الاهلي مع توروب يوم ٥/٢٣ بالتراضي بنمحة مرتب مايو و٣ شهور شهر جزائي وهذا ما رفضة تماما محتمي توروب ووكيل اعمالة".

طلب ييس توروب المدير الفني لفريق الاهلي من مجلس ادارة النادي ضرورة خوض مباراة ودية الإسبوع المقبل من أجل اعداد اللاعبين

ويستعد الاهلي لمواجهة المصري يوم 20 مايو الجاري ببرج العرب

ومنح الجهاز الفني لاعبي الفريق راحة 4 أيام بدءأ من أمس الخميس

ويواجه فريق الاهلي نظيره المصري البورسعيدي ببرج العرب يوم الاربعاء الموافق ٢٠ مايو الجاري في ختام مباريات الدوري المصري بمجموعه التتويج