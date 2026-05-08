صدى البلد يكشف خطة الأهلي لميركاتو الانتقالات الصيفية

كثفت إدارة الكرة بالنادي الأهلي من تحركاتها لدعم الفريق الأول في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد خسارة لقب دوري ابطال أفريقيا وكأس مصر ولقب بطولة الدوري.

ووضعت إدارة الأهلي خطة شاملة لإعادة بناء بعض المراكز وتعزيز صفوف الفريق بعناصر قادرة على مواصلة المنافسة محليًا وقاريًا، خاصة مع ضغط البطولات وتطلعات الجماهير لمزيد من الألقاب.

وتسعى الإدارة الحمراء إلى إبرام صفقات قوية تجمع بين الخبرة والشباب، بعد موسم شهد تذبذبًا في بعض المباريات وظهور الحاجة إلى تدعيمات نوعية في أكثر من مركز، وعلى رأسها خط الدفاع والوسط المدافع ورأس الحربة.

تدعيم الدفاع

ذكرت مصادر خاصة بالاهلي أن إدارة الكرة وضعت ملف الدفاع على رأس الأولويات، بعد معاناة الفريق في بعض المواجهات الكبرى من أخطاء فردية وغيابات متكررة بسبب الإصابات.

ويبحث الأهلي عن مدافع قوي، مع خبرة إفريقية تساعد الفريق في البطولات القارية، خاصة أن الإدارة ترغب في بناء خط دفاع يقلل من فرص تهديد مرماه

مركز المهاجم

تبحث إدارة الكره بالاهلي عن التعاقدمع مهاجم أجنبي قوي يمتلك القدرة على إنهاء الفرص تحت الضغط، في ظل رغبة الجهاز الفني في زيادة الفاعلية أمام المرمى.

الأنظار تتجه نحو مهاجم إفريقي شاب أو لاعب عربي يملك خبرة كبيرة في البطولات القارية، مع أفضلية للاعب القادر على الانسجام السريع مع أسلوب الأهلي الهجومي.

عناصر شابة

لم تعد صفقات الأهلي تعتمد فقط على النجوم الجاهزين، بل أصبحت الإدارة تركز على ضم المواهب الصغيرة القابلة للتطور وإعادة البيع مستقبلاً، في خطوة تهدف لتحقيق التوازن بين النجاح الرياضي والاستثمار المالي.

ويتابع كشافة الأهلي حسب مصادر خاصة، عدداً من اللاعبين الشباب في شمال إفريقيا والدوري المصري، تمهيدًا لحسم بعض الصفقات الواعدة خلال الفترة المقبلة.