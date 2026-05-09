نجم البنك الأهلي: حلمي العودة إلى المارد الأحمر يوما ما

أكد محمود الجزار لاعب البنك الأهلي الحالي والأهلي السابق، أن الأحمر فشل في تعويض الثنائي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، مشددًا على أن الثنائي لاعبين كبار وكواليتي مختلف عن اللاعبين المتواجدين حاليًا، أي لاعب يرتدي قميص الأهلي هو على قدر المسؤولية، وإدارة الأحمر تعرف جيدًا مستويات لاعبيها.

وتابع "الجزار" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر أون سبورت إف أم: الثلاثي الجزار ورياض ومرعي لاعبين جيدين لكنهم يحتاجون لمزيد من الخبرات والاحتكاكات، مرعي يلعب أكثر ورياض ظهر بشكل جيد، والجزار لاعب محترف وعقليته رائعة، لكن الإصابة أخرته لكن عندما يلعب سيكتشف الجميع أنه لاعب جيد جدًا وسيفيد الأهلي كثيرًا.

تصريحات الجزار

وأضاف لاعب البنك الأهلي الحالي: في الكورة كلما كان الفريق يقدم نتائج جيدة فالخطوط كلها جيدة، لكن في حال تعثر النتائج الهجوم والانتقادات تطال الجميع، كل أفراد خط دفاع الأهلي جيدين، لكن الفيصل هنا هو أن أكثرهم يخوض أول تجربة حقيقية مع نادي جماهيري بحجم الأهلي، لذلك هناك أخطاء وهذا طبيعي، ومع الوقت سيتعلمون أكثر وسيكونون أقوى.

وأردف لاعب الأهلي السابق: كنت أتمنى التواجد في النادي الأهلي، شرف لأي لاعب الانتماء للنادي الأهلي، الناس عرفت محمود الجزار من خلال الأهلي، تعلمت كثيرًا رغم إني لم استمر سوى موسمًا واحدًا لكنها كافية في الأهلي لتعلم الكثير، اسمي اتحسب على الأهلي وده شرف كبير لي.

وواصل: مفاوضات العودة للأهلي لم تفشل، لكنها لم تكتمل في المرتين بسبب تعاقدي مع نادي البنك الأهلي، الأولى كانت عن طريق محمد يوسف المدير الرياضي، وكان ردي أنا تحت أمر النادي الأهلي يكني مرتبط بعقد مع نادي محترم وإدارة محترمة ولابد أن تكون أي خطوة من خلالهم، والثانية في يناير الماضي، لكن كل شيء توقف أيضًا، الحمد لله محدش عارف الخير فين، ترتيب ربنا أفضل من كل البشر.

واختتم محمود الجزار حديثه: حلمي المشاركة في البطولات القارية مع نادي البنك الأهلي، هو نادي كبير والإدارة المحترمة والمحترفة موفرة للفريق كل شيء، لكن عندما يأتيك عرض من الثلاثي الكبار لابد أن تفكر في الأمر وتبحث عن الأفضل، التواجد في نادي كبير يساعد على الانضمام لمنتخب مصر، أتمنى التوفيق لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في كأس العالم.