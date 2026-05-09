عقب هبوط فريقه.. موقف مصطفى محمد من العودة للدوري المصري

كشف مصدر مقرب للنجم مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، عن مستقبل اللاعب مع الفريق عقب الهبوط الرسمي لفريقه إلى الدرجة الثانية.

وأكد المصدر أن مصطفي محمد قرر مناقشة جميع العروض التي ستقدم له خلال الفترة المقبلة في ظل رغبته في الاستمرار بالمنافسة في مستويات فنية مرتفعة.

موقف مصطفى محمد من العودة للدوري الفرنسي

وقال المصدر إن مصطفى محمد لا مانع لديه من العودة للدوري المصري، مشددا على أن الأمر مرهون بالحصول على عرض مغر ومناسب له.

وأضاف أن هدف اللاعب هو الحفاظ على مكانته في تشكيل منتخب مصر الأساسي، خاصة قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.