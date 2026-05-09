صحة الشرقية تتيح الدليل التفاعلي لسهولة الحصول على خدمات المجلس الطبي

أعلن الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار جهود مديرية الشئون الصحية بالشرقية نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التحول الرقمي وتيسير إجراءات الحصول على الخدمات الصحية المختلفة، قام المجلس الطبي العام بالشرقية "القومسيون الطبي" بتصميم وإعداد الدليل التفاعلي لخدمات المجلس، والذي يهدف إلى تعريف المواطنين والمترددين بكافة الخدمات المقدمة وآليات الحصول عليها بصورة مبسطة وحديثة.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، أن الدليل التفاعلي يأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في استخدام الوسائل الرقمية الحديثة، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والإجراءات المطلوبة بصورة سريعة ودقيقة، مؤكداً استمرار العمل على تطوير آليات التواصل وتقديم الخدمة بشكل أكثر كفاءة ومرونة، ومشيداً بالجهود المبذولة من فريق العمل بالمجلس الطبي العام بالشرقية بقيادة الدكتورة إيناس حمدي مديرة المجلس، في إعداد وإتاحة الدليل بصورة احترافية تواكب التطور التكنولوجي.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن الدليل يتضمن شرح وافي للخدمات المختلفة المقدمة من المجلس الطبي العام، بالإضافة إلى فهرس تفاعلي لسهولة التنقل بين المحتويات، وروابط مباشرة للفيديوهات التوضيحية والمستندات المطلوبة، فضلاً عن وجود استطلاع رأي للمتعاملين بهدف قياس مستوى الرضا والعمل المستمر على تحسين الخدمات، لافتاً أن الدليل التفاعلي تم تصميمه ليكون مرجع متكامل يساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز من سهولة الوصول إلى الخدمات المختلفة.

وأوضح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن الدليل التفاعلي متاح من خلال الرابط التالي للإطلاع والاستفادة من خدمات المجلس الطبي العام بالشرقية:

https://drive.google.com/file/d/1aig2PFYWhcCW2xK7nBoJJ9b__GOjQLOf/view?usp=sharing

أو الرابط التالي

https://drive.google.com/file/d/1KUBu-bYZfenqfBfF9eh1OXoOF7qdtvWs/view?usp=drive_link