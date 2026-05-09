صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة توريد القمح لضمان انتظام العمل بالصوامع والشون وتوفير كافة التسهيلات أمام المزارعين بما يُساهم في تحقيق المستهدف من التوريد لافتاً إلى أن المحافظة تُتابع يومياً معدلات توريد القمح بمختلف المراكز والمدن مع العمل على تذليل العقبات أمام الموردين دعماً لجهود الدولة في تأمين المحاصيل الإستراتيجية.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن من القمح المحلي إلى شون وصوامع المحافظة بلغ (٣٧٥٧٠٨) طن و(٢٢٨) كيلو لافتاً إلى أنه يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلى موسم ۲۰۲٦ المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة.

واضاف المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ (٢٥٣٠٠٠) فدان حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت (٣٩٤٣١٥) فدان لافتاً إلى ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.