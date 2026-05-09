رئيس مياه الشرقية يستقبل مستشار رئيس الوزراء ويستعرض موقف المشروعات ويتفقدان عدد من المواقع .. صور

استقبل اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق محافظة الشرقية.

شهد اللقاء استعراض معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز لعدد من المشروعات التابعة لبرنامج خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية (SRSSP)، من بينها محطة معالجة صرف صحي كفر دبوس بمركز ههيا، إلى جانب متابعة موقف الأعمال بمحطة رفع صرف صحي المناحريت ضمن مشروع العصايد بفرع ديرب نجم.

كما تم تفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP)، تحت إشراف وحدة تنفيذ مشروعات الاتحاد الأوروبي بالشرقية (PIU)، حيث شملت الجولة محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية الصوالح، بالإضافة إلى مشروع صرف صحي قرية الروضة ومشروع صرف صحي قرية الأخميين بمركز فاقوس، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ ودفع وتيرة العمل.

وشهدت الزيارة تفقد عدد من مشروعات الجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شملت محطة معالجة صرف صحي أولاد سيف، ومحطة رفع صرف صحي مشتول القاضي، ومحطة معالجة صرف صحي الزنكلون، تمهيدًا لبدء إجراءات التشغيل ودخولها الخدمة.

وأكد اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد حرص الشركة على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتسريع معدلات التنفيذ، تمهيدًا لدخول المشروعات الخدمة، وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.