عايز يعدي الأول| تفاصيل القبض على قائد سيارة لقيامه بالتلويح بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشف الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قائد سيارة "ملاكى" يقوم بالتلويح بسلاح أبيض بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها ( مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) ، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على إثر حدوث مشادة كلامية بينه وقائد سيارة أخرى لخلافات بينهما حول أولوية المرور بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة سيدى جابر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.