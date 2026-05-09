لـ 9 يونيو | تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية فض اعتصام النهضة

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، تأجيل إعادة إجراءات جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لـ 9 يونيو لحضور المتهمين.

أحداث فض اعتصام النهضة

وتضمن أمر إحالة المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015, جنايات قسم الجيزة عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.



وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.