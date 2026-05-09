كان شغال في صيانة الكوبري.. البحث عن عامل سقط بالترعة الإبراهيمية بأسيوط

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري البحث عن عامل سقط في الترعة الإبراهيمية أثناء عمله في صيانة كوبري الحواتكة بمركز منفلوط في محافظة أسيوط.



تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط عامل من أعلى كوبري الحواتكة بالترعة الإبراهيمية بمنفلوط.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط " عدي. ص . س " أثناء عمله في كوبري الحواتكة في مياه الترعة الإبراهيمية.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.