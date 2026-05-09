لـ 21 يونيه| تأجيل محاكمة 74 متهما بخلية التجمع

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 74 متهما في القضية رقم 12928 لسنة 2024، جنايات التجمع، لجلسة 21 يونيه للطلبات.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحى 16 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بان تولوا قيادة جماعة الإخوان.

كما وجه للمتهمين من الرابع عشر وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب.