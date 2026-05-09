محافظ الغربية: تطوير شامل لمنظومة النظافة

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار جهود المحافظة في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال الجمع المنزلي، ونظافة، وإزالة بؤر التراكمات التاريخية، مع المتابعة الميدانية اليومية، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء القمامة في الشوارع لضمان تحقيق الانضباط وتحسين البيئة العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المهد، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات واسترداد حق الدولة.

تحرك تنفيذي عاجل

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أوضح محافظ الغربية أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتسريع معدلات إصدار النماذج النهائية للمستوفين، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ حقوق الدولة، مناشدًا المواطنين سرعة استكمال إجراءات التصالح والاستفادة من التيسيرات المتاحة.

ردع مخالفين

وفي هذا الإطار، عقد اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ خالد العرفي، السكرتير العام المساعد، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام؛ لمتابعة ملفات النظافة والمتغيرات المكانية والتصالح والتقنين، والتأكيد على سرعة الإنجاز والتعامل مع أي مخالفات.

وأكد محافظ الغربية أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل كأسرة واحدة، هدفها الأول إرضاء المواطن وتحسين مستوى الخدمات في كافة أرجاء المحافظة.