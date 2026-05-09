ضبط 361 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر بكفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ضبط 361 كجم من مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، خلال حملات مكبرة بمراكز كفر الشيخ وفوه ودسوق، تحت إشراف الدكتور السيد شوكت، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بكفر الشيخ.

أسفرت الحملات عن إعدام 26 كجم من اللحوم، والتحفظ على 335 كجم من أسماك الماكريل والدواجن، غير صالحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أكد محافظ كفر الشيخ استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بشكل يومي بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمنع تداول السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وكذلك المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية، والتصدي لأي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.