محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف طريق اللبيشي بسيدي غازي.. صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أعمال تشغيل وتسوية طبقة السن بطريق اللبيشي بمدينة سيدي غازي، بطول 1000م وعرض 6م، وذلك تمهيدًا للرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تحت إشراف أيمن غالي، رئيس مدينة سيدي غازي.

يأتي هذا ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ أن مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما لها من دور حيوي في تحسين جودة الحياة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.