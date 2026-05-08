وكيل زراعة كفر الشيخ يتابع انتظام توريد القمح بمراكز تجميع قلين | صور

أجرى المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، اليوم، جولة تفقدية موسعة بمركز قلين، شملت المرور على عدد من الشون ونقاط تجميع القمح للوقوف على انتظام سير العمل وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، والمهندس إبراهيم مكي بمحافظة كفر الشيخ، بتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال توريد القمح المحلي لموسم 2026.

وخلال الجولة التي رافقه فيها مسؤولو الإدارة الزراعية بقلين، شدد المهندس فخري باز على على لجان الاستلام بضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الفنية المتبعة، مع تحري الدقة في تحديد درجات النظافة لضمان حقوق المزارعين.

ووجه بتقديم كافة سبل الدعم للموردين لسرعة إنهاء إجراءات الاستلام وصرف المستحقات المالية، مع المتابعة اللحظية للتأكد من توافر المساحات التخزينية الكافية واتباع قواعد التخزين السليم للحفاظ على جودة المحصول الاستراتيجي الأول للدولة.

كما التقى وكيل الوزارة بعدد من المزارعين خلال التوريد واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكداً أن مديرية الزراعة بكفر الشيخ تعمل بكامل طاقتها لخدمة مزارعي المحافظة وتأمين رغيف الخبز بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.