وكيل أوقاف كفر الشيخ: التراحم جوهر العمران وسبيل بناء المجتمعات

افتتح الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، وكيل الوزارة، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، مسجد يوسف العجمي، محلة أبو علي التابع لإدارة أوقاف دسوق قبلي.

وأدى وكيل الوزارة، خطبة الجمعة، والتي جاءت تحت عنوان «دعوة الإسلام إلى التراحم»، مع إبراز أن الرحمة التي يبثها الإسلام في القلوب لا تعرف حدودًا وتمتد لتشمل الناس جميعًا بل والخلق كافة، ليصبح التراحم جوهر العمران وسبيل بناء المجتمعات المتآلفة.

وأشار في الخطبة الثانية للحديث عن موضوع «وآتوا حقه يوم حصاده»، موجهًا بضرورة أداء زكاة الزروع والثمار يوم الحصاد كطهرة للنفس ونماء للرزق وحق معلوم للسائل والمحروم، صيانةً لمقدرات المجتمع وتعزيزًا للتكافل الإنساني والمسئولية المجتمعية.