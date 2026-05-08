افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ | صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد يوسف العجمي بقرية أبو علي بمركز دسوق، ومسجد السطوحي بعزبة مصرف غنيم، ومسجد فؤاد شحاتة بقرية المنشية الجديدة، والمسجد الكبير بقرية الكودية بمركز سيدي سالم.

يأتي ذلك في إطار تهيئة المساجد وتعميرها لاستقبال ضيوف الرحمن، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من أعمال بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله».

ألقى خطبة الجمعة الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف، بعنوان «دعوة الإسلام إلى التراحم»، تناول خلالها أن الرحمة التي يبثها الإسلام في القلوب لا تعرف حدودًا، وتمتد لتشمل الناس جميعًا بل والخلق كافة، ليصبح التراحم جوهر العمران وسبيل بناء المجتمعات المتآلفة، بالإضافة إلى أهمية أداء زكاة الزروع والثمار يوم الحصاد، باعتبارها طهرة للنفس ونماءً للرزق وحقًا معلومًا للسائل والمحروم، بما يسهم في صيانة مقدرات المجتمع وتعزيز التكافل الإنساني والمسئولية المجتمعية.

أكد وكيل وزارة الأوقاف أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه، واحةً للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلةً للمساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.