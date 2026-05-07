تركيب 63 عمود إنارة بمحور جمال نور الدين بمدينة كفر الشيخ| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تركيب 63 عمود إنارة بمحور جمال نور الدين بمدينة كفر الشيخ، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة «جميلة يا بلدي» ومبادرة «كفر الشيخ بتنور»، بهدف تطوير منظومة الإنارة العامة على مستوى المحافظة، وفي إطار خطة شاملة للارتقاء بمختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن مبادرة «كفر الشيخ بتنور» تستهدف الصيانة المستمرة لكشافات الإنارة، واستبدال التالف منها، وتركيب كشافات جديدة موفرة للطاقة، إلى جانب تحديث الأعمدة والأسلاك والعوازل، وتركيب سلك الفرد الخامس، مع الاستفادة من الأعمدة والكشافات القديمة بعد إعادة تأهيلها.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار تنفيذ عدد من المبادرات التنموية بمختلف مدن وقرى ومراكز المحافظة، من بينها مبادرة «كفرالشيخ بتنور» لتطوير منظومة الإنارة العامة، ومبادرة «كفرالشيخ للأخضر» لزيادة المسطحات الخضراء، ومبادرة «تأهيل الطرق» لرفع كفاءة وتمهيد الطرق، ومبادرة «جميلة يا بلدي» لتطوير منظومة النظافة والتجميل، ومبادرة «من التكهين إلى التشغيل» لصيانة المعدات والمركبات بدلًا من تكهينها.