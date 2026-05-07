قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمارك مطار القاهرة تضبط راكبة حاولت تهريب 2400 شريط دواء "إجهاض" قادمة من اليونان
غدا.. انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة
مواصفات امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الدمج .. تفاصيل رسمية الآن
الكويت تؤكد رفض أي تدابير أحادية في مضيق هرمز وتدعو لاحترام الأطر القانونية الدولية
اغتيا.ل في قلب الضاحية.. هل تعود المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله؟
تشكيل غزل المحلة لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري
لم يتغير.. تفاصيل سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم
أول لقاء بعد اغتيال خامنئي.. بيزشكيان يكشف عن اجتماع سري مع المرشد الإيراني
موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة
الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة
وسط فرحة عارمة.. بدء تفويج حجاج القرعة إلى مكة المكرمة| صور
تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض «مشروعك» للحرف اليدوية والتراثية ببلطيم

افتتاح معرض
افتتاح معرض
محمود زيدان

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، افتتاح معرض «مشروعك» للحرف اليدوية والصناعات التراثية والمواد الغذائية بمركز بلطيم، في إطار دعم الصناعات التراثية المتنوعة وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين على تطوير منتجاتهم وتعزيز فرص تسويقها.

جاء ذلك بحضور سند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والدكتورة عفاف عاشور، مدير عام إدارة مشروعك، ومنسق وحدة أيادي مصر بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ أن المعرض يضم أكثر من 55 عارضًا يقدمون مجموعة كبيرة من المنتجات تشمل السجاد والكليم، والمنسوجات، والخرز، والخزف، وشنط الهاند ميد، والملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس القومي للمرأة.

أضاف محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتعزيز تسويق المنتجات التراثية والحرفية، من خلال إنشاء منفذ أو معرض تسويقي شهري بكل مركز ومدينة، بما يضمن توسيع فرص العرض والزخم التسويقي للحرفيين والأسر المنتجة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة لرفع جودة المنتج، ودعم الصناعات اليدوية التي تعكس الهوية الوطنية وتمثل قيمة تراثية متفرّدة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المحافظة تكثف من تنظيم المعارض الداعمة للصناعات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة، في إطار مشروعات تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير فرص العمل للشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الهادفة إلى توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تضع تنمية الحرف اليدوية وتعزيز الاقتصاد المحلي ضمن أولوياتها.

أكد محافظ كفرالشيخ أن هذه المعارض لم تعد مجرد منصات للعرض والبيع، بل تحولت إلى بوابات حقيقية لتعزيز الفرص وبناء مشروعات ناجحة، عبر ربط الحرفيين والأسر المنتجة بجهات التمويل والدعم الفني، وإتاحة مساحات ترويجية واسعة لمنتجاتهم أمام الجمهور.

 وأشار إلى أن المحافظة تعمل على توسيع هذه المبادرات لتشمل أكبر عدد من المبدعين ورواد الأعمال، بما يسهم في خلق مجتمع منتج، وتحقيق نهضة اقتصادية قائمة على الابتكار والحرف التراثية الأصيلة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ بلطيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

الاهلي

حقيقة أزمة حسين الشحات ومروان عطية داخل الأهلي

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

مقتل طفل في المنوفية

ضربه بالمقشة.. ضبط قاتل نجل زوجته في المنوفية

ترشيحاتنا

أمين التعاون الخليجي:

أمين التعاون الخليجي: دول المجلس فعلت عددا من الممرات اللوجستية البديلة

الإمارات

الإمارات تؤسس لجنة وطنية لتوثيق العدوان والجرائم الدولية

أوابك

الكويت تؤكد حرصها على دعم جهود تطوير منظمة "أوابك"

بالصور

هل الاستغناء عن البيض يضر الصحة؟.. أخصائي تغذية يكشف التأثير الحقيقي على الجسم

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟

فيديو

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد