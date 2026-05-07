بعد إصابته بمنجل.. جراحة عاجلة لإنقاذ قدم طالب في كفر الشيخ

استقبل مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ طالبًا يبلغ من العمر 14 عامًا بعد تعرضه لإصابة خطيرة بالساق والقدم اليمنى أثناء مساعدته أسرته في العمل بالأرض الزراعية، حيث فقد السيطرة على المنجل مسببًا جرحًا نافذًا وعميقًا وصل إلى العظام.

وبالفحص والأشعات تبين وجود جسم معدني حادّ ونافذ بالساق اليمنى، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري والدقيق لاستخراج الجسم الغريب والسيطرة على الإصابة، مع الحفاظ على سلامة الأنسجة والعظام والأوعية الدموية.

وعلى الفور، قام الدكتور علي أبو يدك، وكيل المستشفى، باستدعاء فريق الطوارئ بإشراف الدكتور علاء الشريف، مدير المستشفى، والتنسيق مع الفرق الطبية لبدء التعامل الفوري مع الحالة.

ونجح الفريق الطبي في التعامل مع الحالة وإجراء التدخل اللازم بنجاح، مع استقرار حالة المريض بعد العملية.

الفريق الطبي

ضم الفريق الطبي كلاً من: د. حسام بلتاجي، أخصائى جراحة العظام، د. طارق بليح، طبيب مقيم عظام، د. عادل عبدالمعطي العبد، أخصائي التخدير.

وضمت هيئة التمريض، أسماء عاطف، أماني الصيفي، حبيبة علي، دعاء شتا، أما الأشعة علي سالم، فنى الأشعة، وعبده الجداوي.

ووجهت إدارة المستشفى الشكر لرئيس قسم العظام الدكتور إيهاب النعير، ورئيس قسم التخدير، محمد سالم، ومشرف الأشعة طارق العزب.