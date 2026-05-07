جميلة يا بلدي.. رفع كفاءة النظافة والتجميل بحي غرب كفر الشيخ | صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، نتائج الأعمال التي تم تنفيذها بنطاق حي غرب، ضمن جهود مبادرة «جميلة يا بلدي»، والتي تستهدف تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ.

وقال رئيس المدينة إنه تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب أعمال التجميل ورفع كفاءة البيئة العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشملت النتائج تحقيق تحسن ملحوظ في مستوى النظافة، ورفع كفاءة عدد من المناطق الحيوية، مع استعادة الانضباط بالشوارع، وإزالة التراكمات والمخلفات، بما يعكس حجم الجهود المبذولة على أرض الواقع.

وتتواصل الأعمال بشكل يومي لاستكمال باقي المناطق بنطاق حي غرب، مع تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة، وذلك بمتابعة محمد زكريا رئيس حي غرب، وعبد الخالق أبو عيد مساعد رئيس الحي، لضمان الحفاظ على ما تم إنجازه وتحقيق أفضل مستوى من النظافة والتجميل.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن مبادرة «جميلة يا بلدي» تواصل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في العمل بنفس الكفاءة، وتعزيز مشاركة المواطنين للحفاظ على المظهر الحضاري العام.