محافظ كفر الشيخ يتابع تطوير ميدان أبراج النيل بمدينة دسوق| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير ميدان أبراج النيل وشارع الجيش بمدينة دسوق، والتي بلغت نسبة تنفيذها 90%، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2025/ 2026م.

جاء هذا تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الميادين والشوارع الرئيسية وتحسين الهوية البصرية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري للمراكز والمدن، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، والالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، بما يضمن تحقيق الاستفادة من مشروعات التطوير الجارية.