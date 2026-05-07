سكرتير مساعد كفر الشيخ يتابع جهود مبادرة جميلة يا بلدي بحي غرب| صور

تابع اللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، برفقة المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، نتائج الأعمال المنفذة ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي» بنطاق حي غرب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بشأن الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة الميدانية تفقد نتائج أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع التي تم الانتهاء منها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، ما ساهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الشكل الحضاري بالشوارع الداخلية، إلى جانب متابعة انتظام سير العمل واستمرار دعم مواقع التنفيذ بكميات جديدة من بلاط الإنترلوك بصورة متتابعة لضمان سرعة استكمال الأعمال وعدم توقف معدلات التنفيذ.

كما تضمنت الجولة متابعة مستوى النظافة العامة بالشوارع والمناطق السكنية، وأعمال كنس الشوارع ورش المياه ورفع المخلفات، في إطار جهود تحسين البيئة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري بنطاق حي غرب.

وأكد المهندس أحمد عيسى أن المتابعة الميدانية مستمرة بشكل يومي لمتابعة نتائج الأعمال على أرض الواقع، والتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتم الأعمال تحت إشراف محمد زكريا، رئيس حي غرب، وبمتابعة عبد الخالق أبو عيد، مساعد رئيس الحي للنظافة والتجميل، لضمان انتظام العمل واستمرار الجهود الميدانية بكفاءة.