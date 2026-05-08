الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لبناء الوعي المستنير.. أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد مقارئ الجمهور | صور

جانب من الفعاليات ..
محمود زيدان

واصلت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم، عقد «مقارئ الجمهور»؛ وذلك في إطار الجهود العلمية والدعوية التي تبذلها الوزارة لنشر الفكر الصحيح، والمتابعة الدائمة لمسيرة العلم وإحياء سنة الإقراء.

وشهدت المقارئ إقبالًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الرواد والمصلين، حيث برز دور السادة الأئمة في قيادة الدفة وتصحيح التلاوة للمشاركين، موضحًا أن هذه الفعاليات تأتي تحفيزًا لجميع فئات المجتمع على الارتباط بكتاب الله، ودعمًا لمحاور الوزارة في استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة، لتتلألأ المساجد وتستنير بالقرآن، مع التشديد على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة؛ بما يضمن تهيئة بيوت الله للمشاركين على الوجه الأمثل.

وتأتي هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ.

وأكدت المديرية مضيها في خدمة كتاب الله تعالى، إحياءً لسنة الإقراء وتأسيسًا لوعي ديني مستنير، وربطًا للمجتمع بكتاب ربه تلاوةً وفهمًا وتدبرًا، سعيًا لترسيخ القيم بما يضمن استدامة كفاءة الأداء الدعوي.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الأوقاف

